Черно море и Спартак се занулиха, гостите играха повече от 70 минути с 10 души

Снимки: Булфото

Черно море и Спартак не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в дербито на Варна. Символичните гости в срещата завършиха мача с 10 души, след като в 18-ата минута Мартин Георгиев получи директен червен картон, след проверка на ситуацията с ВАР, посочва БТА. Със спечелената точка Черно море се върна на четвъртото място във временното класиране с 34 точки, колкото има и ЦСКА, а Спартак има в актива си 18.

Още във втората минута след центриране от корнер Селсо Сидни засече топката с глава, но топката премина встрани от вратата на символичните гости.

В 13-ата минута, след късо изпълнение на корнер, Асен Дончев центрира в наказателното поле на гостите, където Берк Бейхан стреля от 15-тина метра, но топката премина над вратата.

В 16-ата минута съдията Радослав Гидженов показа жълт картон на Мартин Георгиев от Спартак 1918 Варна за нарушение срещу Асен Чандъров, но след преглеждане на ситуацията с ВАР жълтият картон бе отменен и футболистът на гостите получи директен червен картон в 18-ата минута.

В 22-рата минута Селсо Сидни стреля от добра позиция отдясно, но неточно. Малко по-късно Даниел Мартин можеше да открие резултата, но след удара му по диагонал отляво топката се отби от външната страна на мрежата на вратата на Спартак 1918 Варна. В 32-рата минута Черно море направи принудителна смяна, след като Васил Панайотов получи контузия и в игра влезе Николай Златев.

В 34-ата минута Таилсон центрира от свободен удар в наказателното поле на домакините, където Цветелин Чунчуков стреля с глава, но вратарят Пламен Илиев улови. В 35-ата минута Николай Златев центрира в наказателното поле на гостите отляво, а Селсо Сидни засече топката с глава, но тя премина над вратата на Спартак 1918 Варна. В 40-ата минута Хорхе Падиля бе намерен в наказателното поле на гостите, освободи се от защитник и стреля, но вратарят Максим Ковальов успя да спаси. В 44-ата минута Шанде стреля опасно от десетина метра по земя по диагонал отляво, но вратарят Пламен Илиев успя да избие топката в корнер.

В 54-ата минута домакините можеха да открият резултата, но вратарят Максим Ковальов успя да избие топката след опасен удар на Хорхе Падиля. В 58-ата минута стражът на гостите Максим Ковальов успя да спаси опасен удар от дистанция на Селсо Сидни. В 71-вата минута Цветелин Чунчуков засече с глава топката след центриране от корнер, но тя премина встрани от вратата. В 90+3 минута на мача Селсо Сидни стреля от дистанция, но неточно. В 90+6 минута Георги Лазаров засече с глава топката след центриране на Николай Златев, но за късмет на гостите ударът му беше неточен.

Черно море: Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Ертан Томбак, Даниел Мартин, Васил Панайотов (32-ра мин. Николай Златев), Берк Бейхан (81-ва мин. Давид Телеш), Асен Чандъров, Асен Дончев (68-ма мин. Георги Лазаров), Хорхе Падиля, Селсо Сидни;

Спартак: Максим Ковальов, Борис Иванов, Матео Петрашило, Димо Кръстев (73-ата мин. Емил Янчев), Цветелин Чунчуков (82-ра мин. Джон Емануел), Жота Лопес, Шанде, Таилсон, Ангел Грънчов, Мартин Георгиев, Дамян Йорданов (90+4 минута Даниел Иванов);

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!