Черно море и ЦСКА играят днес във Варна

кадър,архив: Диема спорт

Черно море и ЦСКА се изправят един срещу друг в най-интригуващия двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двата отбора са съседи в класирането - "моряците" заемат петата позиция със своите 30 точки, а с една повече тимът на Христо Янев е място по-напред, така че днешната среща се явява пряк сблъсък за топ 4.Преди три дни варненци се завърнаха на победния път, след като преди това бяха записали две поредни загуби, предава Спортал.

Момчетата на Илиан Илиев, който отбеляза своя мач №500 като треньор в елита, трябваше да правят обрат срещу Берое (2:1), като победното попадение дойде в третата минута на добавеното време."Армейците" също се нуждаеха от късен гол, за да спечелят срещу Локомотив Пловдив (2:1) и да продължат серията си от осем поредни успеха. Гостите ще направят всичко възможно да стигнат до още един добър резултат, въпреки че на негостоприемния "Тича" задачата им няма да бъде никак лесна.Добрата новина за Черно море е завръщането на крилото Николай Златев. Аут обаче остават Пламен Илиев, Цветомир Панов и Селсо Сидни.



Христо Янев пък отново ще може да разчита на халфа Бруно Жордао, който пропусна двубоя със "смърфовете" заради наказание.

