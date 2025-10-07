Черно море играе контрола на "Младост"

Снимка chernomorepfc.bg

"Моряците" уредиха проверка през паузата.

Черно море ще изиграе контролна среща в паузата на шампионата за националните отбори. Съперник на „моряците“ ще е Добруджа. Спарингът ще се проведе на 8-и октомври, сряда, от 15 часа на стадион „Младост“ във Варна.

Аут за спаринга са младежките национали Николай Златев и Георги Лазаров, които са повикани за европейските квалификации с Португалия и Чехия. Двубоят ще пропуснат Берк Бейхан, който все още се възстановява от травма и Димитър Тонев. Последният получи разтежение в Монтана и ще почива известно време, пише chernomorepfc.bg.

Очаква се повече игрови минути да получи Андреяс Калкан, който се завърна на терена при победата над Монтана с 3:1, след едногодишно отсъствие.

