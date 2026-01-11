Черно море играе с Добруджа в Албена

Снимка: Сайт на Черно море

Вирус повали младежкия национал на Черно море Берк Бейхан. Той е вдигнал висока температура и заради това пропусна първата контрола от зимната подготовка, която „моряците“ спечелиха с 2:1 срещу румънския Фарул на базата му в Овидиу.

В зависимост от състоянието на халфа ще стане ясно дали той ще играе във втората проверка срещу Добруджа на 14 януари в Албена.

Спарингът в сряда ще започне в ранния следобед, като в него Илиан Илиев отново ще разчита на няколко юноши от школата.

Един от тях – Емануил Няголов, донесе победата над Фарул с хубав гол. Според легендата на Черно море Тодор Марев левият бек има качества, с които да се превърне след време в основна фигура в представителния тим на клуба.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!