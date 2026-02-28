Черно море изгуби в Добрич и се отдалечи от първата четворка

Стопкадър Диема Спорт

"Моряците" изгубиха и за първи може да останат на седем точки от Топ 4, ако ЦСКА победи Септември по-късно днес.

Добруджа надви Черно море с 2:1 в двубой от 23-тия кръг на efbet Лига. Ивайло Михайлов (3) си отбеляза автогол в началото на срещата, а Монтасар Трики (18) възстанови равенството. Ивайло Михайлов (32) се реабилитира за автогола с гол във вратата на "морето", който се оказа и победен. Мачът на стадион "Дружба" бе ръководен от Георги Кабаков.

Рано-рано Черно море поведе в резултата. Първо Галин Григоров парира удар на Падийя. Добруджа обаче не успя да изнесе топката. Селсо Сидни се пребори за топката по десни фланг, подаде към Падийя, той пък центрира в наказателното поле, където Ивайло Михайлов опита да изчисти топката, но вместо това я насочи в собствената си врата, пише Sportal.bg.

В 18-ата минута домакините възстановиха равенството. Томас Силва беше забравен по десния фланг. Той центрира в наказателното поле, където намери Монтасар Трики. Футболистът ознаменува дебютния си гол за Добруджа с хубав и много интересен удар с десния крак.

В 32-рата минута Ивайло Михайлов донесе пълния обрат за Добруджа, реабилитирайки се за автогола си. Томаш Силва центрира от свободен удар към втора греда, където Валдумар Те се справи с лекота с Росен Стефанов и свали с глава за Михайлов. Нападателят изпревари стража Пламен Илиев и се разписа.

В 53-ата минута гостите от Варна останаха с човек по-малко. Червен картон получи Ертан Томбак, който опита да наплюе Венци Керчев. Бранителят на варненци трябваше да изпълни тъч и се изплю в краката на Керчев, което беше разчетено от Георги Кабаков като действие за червен картон.

В 82-рата минута Димитър Тонев отправи чудесен пас към Даниел Мартин, озовал се отляво. Бранителят излезе сам срещу Галин Григоров, но стреля покрай дясната му греда в аут. Останаха леки съмнения за това дали Мартин не е бил фаулиран от Бубукар Хане, от когото беше понатиснат.

В 91-рвата минута Добруджа можеше да сложи точка на спора. Черно море сгреши при изнасянето на топката. Айкут Рамадан можеше да подаде към напълно свободния на върха на атаката Георги Трифонов, но предпочете друго развитие на атаката, подаде вдясно, а след това завършващият му удар беше доста разочароващ.

Добруджа - Черно море 2:1

0:1 Ивайло Михайлов (3 авт)

1:1 Монтасар Трики (18)

2:1 Ивайло Михайлов (32)



Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев (К), 27. Монтасар Трики, 35. Ди Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 9. Валду Те, 10. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов;

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 4. Росен Стефанов, 2. Цветомир Панов (46 - Даниел Мартин), 50. Ертан Томбак, 10. Асен Чандъров (46 - Георги Лазаров), 29. Берк Бейхан (72 - Димитър Тонев), 71. Васил Панайотов, 77. Селсо Сидни, 39. Николай Златев (72 - Андреяс Калкан), 9. Хорхе Падийя (56 - Асен Дончев).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!