Черно море излиза срещу Етър

23.01.2026 / 08:14 0

Снимка chernomorepfc.bg

Бронзовите медалисти ще изиграят третата си зимна проверка.

Отборът на Черно море уреди контролна среща в петък. „Моряците“ ще срещнат Етър Велико Търново.

Спарингът бе организиран, след като контролата с Фратрия, която трябваше да се играе във вторник, 20 януари, пропадна заради заледените терени в Албена, пише chernomorepfc.bg

Така варненци ще излязат срещу втородивизионния тим днес от 14:30 часа на стадион „Младост“ във Варна.

