Черно море излиза срещу Етър
Снимка chernomorepfc.bg
Бронзовите медалисти ще изиграят третата си зимна проверка.
Отборът на Черно море уреди контролна среща в петък. „Моряците“ ще срещнат Етър Велико Търново.
Спарингът бе организиран, след като контролата с Фратрия, която трябваше да се играе във вторник, 20 януари, пропадна заради заледените терени в Албена, пише chernomorepfc.bg
Така варненци ще излязат срещу втородивизионния тим днес от 14:30 часа на стадион „Младост“ във Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!