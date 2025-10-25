Черно море излиза срещу Слави днес

Стопкадър Диема Спорт

Славия посреща Черно море във втория съботен мач от efbet Лига. Двубоят е от програмата на тринадесетия кръг на шампионата и ще започне с първия съдийски сигнал на пловдивчанина Кристиян Колев на стадион "Александър Шаламанов" в 15:30 часа.

Срещата между "белите" и "моряците" има любопитна предистория, след като президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов изрази съмнение в назначението на Георги Давидов за VAR-съдия, като бизнесменът призова за феърплей и честно рефериране, предава Спортал.

Мачът ще бъде втори такъв за Ратко Достанич при завръщането на сърбина начело на "белите". Доскорошният шеф на школата на Локомотив (София) смени подалия оставка Златомир Загорчич в паузата за националните отбори. Достанич дебютира с реми при гостуването на славистите на стадион "Христо Ботев" в града под тепетата.

Черно море загуби с 1:3 срещу Левски на "Тича" и пропусна възможността да се доближи максимално близо до върха. Илиан Илиев има известни проблеми преди гостуването в "Овча купел": травми имат Берк Бейхан, Цветомир Панов и Димитър Тонев. За сметка на това в редиците на "моряците" се завръща нападателят Уеслен Жуниор.

