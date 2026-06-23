Черно море излиза срещу Янтра в първата си контрола утре

Снимка: ПФК Черно море

Черно море ще изиграе в сряда - 24 юни, първата си контрола от предсезонната подготовка. Съперник в нея ще бъде Янтра Габрово.

Срещата е от 18 ч. на градския стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна, където „моряците“ са на лагер от вчера, съобщават от клуба.



В тима няма футболисти със здравословни проблеми и треньорът Илиан Илиев може да разчита на всички 23-ма играчи.



Неофициален дебют ще запишат новите попълнения Венцислав Керчев, Александър Тодоров и Петър Андреев.

Редактор "Екип на Петел",

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