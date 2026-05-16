Черно море може да реши спора за баража за Европа

Снимка Сайт на Черно море

Отборът на Черно море може да завърши на пето място в крайното класиране на efbet Лига още тази вечер. Това би станало, ако играчите на Илиан Илиев победят Ботев в Пловдив, а Локомотив не спечели в Кърджали, или ако Черно море завърши наравно, а Локо изгуби от Арда.

Петото място дава право на участие в бараж за Лига на конференциите и това бе целта на "моряците", след като не успяха да участват в плейофите в Топ 4 в трети пореден сезон.

За днешното гостуване на стадион "Христо Ботев" Илиан Илиев има големи кадрови проблеми, тъй като аут заради контузии ще са Живко Атанасов, Васил Панайотов, Даниел Мартин, Цветомир Панов, Хорхе Падиля и Димитър Тонев.

Това ще принуди наставникът да направи размествания в състава, който по схемата 1-3-4-3 вероятно би изглеждал така: Кристиан Томов - Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Жоао Бандаро - Ертан Томбак, Берк Бейхан, Асен Чандъров, Емануил Няголов - Асен Дончев, Селсо Сидни, Георги Лазаров.

Срещата Ботев - Черно море започва в 19:00 часа и ще се предава по Диема Спорт 2.

