Черно море не успя да победи Арда на "Тича"

Бронзовите медалисти продължават без победа напролет - четири равенства и една загуба.

Черно море и Арда завършиха 0:0 в двубой от 24-тия кръг на efbet Лига на стадион "Тима". Двата отбора изиграха здрав сблъсък, в който обаче нямаше много положения за гол.

Първото полувреме премина в приспивно темпо, а след почивката "моряците" потърсиха трите точки, но без успех. В самия край на срещата попадение на Патрик Луан беше правилно отменено заради засада.

В 55-ата минута се стигна до много куриозен момент, при който Джелал Хюсеинов беше близо до това да си отбележи автогол, прехвърляйки Анатолий Господинов. Вратарят на кърджалийци успя да избие топката, но беше отсъден непряк свободен удар на 5 метра от голлинията, от който футболистите на Илиан Илиев не се възползваха.

Преди началото на мача двата отбора запазиха минута мълчание в памет на легендарния Георги Велинов, който на 1 март си отиде от този свят на 68 години.

Срещата започна в спокойно темпо, а първата по-сериозна опасност дойде чак в 31-вата минута. Бирсент Карагарен опита удар от трудна позиция, но топката не намери очертанията на вратата. Това беше и единствената интересна ситуация преди почивката.

В 50-ата минута Николай Златев отправи първия точен изстрел в срещата, но Анатолий Господинов внимаваше и се намеси подобаващо. Малко след това Берк Бейхан засече центриране от корнер, но кълбото премина далеч от целта.

В 55-ата минута се стигна до изключително куриозен момент. Джелал Хюсеинов, в опит да върне топката назад, прехвърли Господинов, а стражът на Арда успя да я догони и да я избие малко пред голлинията. Съдията отсъди непряк свободен удар на границата на вратарското поле, а всички играчи на "небесносините" се наредиха на голлинията и това даде резултат, тъй като изстрелът на Асен Дончев беше блокиран от Хюсеинов.

В 66-ата минута Серкан Юсеин шутира от далечно разстояние, а Пламен Илиев спаси без особени проблеми.

Четвърт час преди края на редовното време Карагарен стреля неточно от фал.

В 78-ата минута Селсо Сидни нанесе коварен удар към долния ляв ъгъл, но Господинов и този път реагира по страхотен начин.

Само 60 секунди по-късно гостите изявиха сериозни претенции към главния арбитър за втори жълт картон на Берк Бейхан, но те не бяха уважени.

В 85-ата минута Патрик Луан се озова на добра стрелкова позиция, но опитът му профуча високо над вратата.

Четири по-късно кърджалийци откриха резултата, но попадението им беше отменено. Пламен Илиев се справи отлично с удар на Карагарен, а при добавката Патрик Луан изпрати кълбото в мрежата, но страничният рефер вдигна своя флаг, тъй като нападателят беше в положение на засада, пише Sportal.bg.

Стартови състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов (86 - Жоао Бандаро), 4. Росен Стефанов, 28. Влатко Дробаров (59 - Селсо Сидни), 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов (86 - Асен Чандъров), 29. Берк Бейхан, 8. Асен Дончев (70 - Андреяс Калкан), 39. Николай Златев, 23. Димитър Тонев (70 - Хорхе Падия), 19. Георги Лазаров;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 93. Феликс Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 4. Давид Акинтола, 99. Бирсент Карагарен, 8. Атанас Кабов, 20. Серкан Юсеин, 30. Уилсън Самаке.

