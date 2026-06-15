Черно море обяви нов треньор и 6 контроли

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

Гореща новина от "Тича".

Към щаба на Илиан Илиев се присъедини нов кондиционен треньор - Ясен Любенов, който заема мястото на напусналият по собствено желание Александър Филипов, пише на страницата ПФК Черно море във Фейсбук.

През настоящата седмица Черно море ще проведе тренировки във Варна, като акцентът ще бъде върху въвеждащи натоварвания и подготовка след лятната пауза. От 22 юни отборът се премества в Трявна, където ще протече основната част от подготовката си. По време на лагера са планирани три контролни срещи – срещу Янтра Габрово на 24 юни, Локомотив Горна Оряховица на 1 юли и Спартак Плевен на 3 юли.

След завръщането си във Варна „моряците“ ще изиграят още три контроли. На 8 юли са предвидени две проверки - срещу Добруджа и Фарул Констанца. Кулминацията на подготовката ще бъде на 11 юли, когато Черно море ще представи официално отбора пред своите привърженици в двубой срещу Дунав Русе на стадион „Тича“.

Контроли:

24 юни Черно море - Янтра Габрово

1 юли Черно море - Локомотив Горна Оряховица

3 юли Черно море - Спартак Плевен

8 юли Черно море - Добруджа

8 юли Фараул - Черно море

11 юли Черно море - Дунав Русе

Редактор "Екип на Петел",

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