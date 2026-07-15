Черно море обяви цените на билетите и клубните карти за новия сезон

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

ПФК Черно море обявява началото на продажбата на клубни карти за сезон 2026/2027, пишат на страницата на "моряците" във Фейсбук.

Картите ще бъдат налични за закупуване от касата на ул. „Никола Вапцаров“ (входа за автомобили) от утре, 15 юли със следното работно време: от 10:00–13:00 и от 14:00–17:00 часа.

Продажбата ще продължи до 20 юли включително, като касата ще работи и в събота и неделя.

След този период клубни карти няма да се продават до 26 юли, включително. Те ще бъдат налични от 27 юли в администрацията на стадион “Тича” от понеделник до петък от 10:00 до 17:00 часа.

Цени на клубните карти:

– VIP клубна карта – 400 евро

– Клубна карта – 80 евро

– Клубна карта за лица над 70 години – 45 евро

През сезон 2026/2027 цената на билетите за всички домакински срещи на представителния отбор ще бъде 8 евро, като деца под 12 години ще влизат безплатно.

Притежателите на карти MultiSport ще могат да посещават всички домакинските срещи на Черно море за летния сезон. Потребителите ще имат достъп единствено до Сектор А на стадион “Тича” след регистрация на касата на входа на въпросния сектор. Всеки картодържател на MultiSport ще получи билет, който осигурява достъп до избраното място в сектора.

От утре, 15 юли, клубът започва и раздаването на акредитации за новия сезон на представителите на медиите.

Редактор "Екип на Петел",

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