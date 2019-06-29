Черно море освободи защитник, “моряците” гостуват на Виторул

Отборът на Черно море се прибра от Банско, където проведе основната част от лятната си подготовка. Футболистите получиха два дни почивка, а от понеделник подновяват тренировъчния процес. След завръщането на тима в морската столица, каращият пробен период централен защитник Делмиро от Кабо Верде, бе освободен.

В сряда, 3 юли, “моряците” ще гостуват на Виторул в Румъния за контролна среща. Мачът е от 18 часа на стадион “Виторул” в град Овидиу, на няколко километра от Констанца.

В четвъртък, 4 юли, от 11 часа варненци срещат Черноморец Балчик. В двете проверки треньорът Илиан Илиев ще използва два различни състава.

Последната контрола е срещу Дунав Русе в неделя, 7 юли, от 19 часа на стадион “Тича” във Варна. Преди спаринга ще бъде официалното представяне на отбора за сезон 2019/2020 година.

До този момент Черно море привлече шестима нови футболисти. Това са левият бек Абдалах Имамо, крилото Жордао Кардозо, халфовете Илиан Илиев-младши и Йонуц Неагу, централният бранител Димитриос Чантакиас и нападателят Исмаил Иса.

Контроли:

Черно море – Черноморец Балчик 6:0

Черно море – Марица 5:0

Черно море – Арда 2:0

Черно море – Ботев Враца 3:1

Виторул – Черно море – 3 юли, 18 часа, Констанца

Черно море – Черноморец Балчик 4 юли, 11 часа, Варна

Черно море – Дунав Русе 7 юли, 19 часа, стадион “Тича”

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