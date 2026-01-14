Черно море отстъпи на Добруджа във втората си контрола

Снимка: ПФК Черно море

Черно море отстъпи на Добруджа с 0:1 във втората си контрола от зимната подготовка, играна в Албена. Тимът от Добрич откри резултата в 16-ата минута. След центриране от свободен – удар, топката бе избита и попадна в играч на “моряците”, който се забави с отиграването и му бе отнета. Последва удар към вратата, който бе избит от Кристиан Томов, но топката попадна в нападателя на Добруджа - Джонатан Хуртадо, и той на празна врата реализира, съобщават от клуба.

Малко след това добра атака на варненци завърши с удар на Давид Телеш, който насочи топката към долния десен ъгъл на вратата на Добруджа, но преди да влезе Чандървов я докосна, но бе в засада и гол не бе зачетен.

В 27-ата минута Николай Златев получи пас зад гърба на защитата и останал очи в очи със стража на добричлии се опита да го прехвърли, но стреля в аут.

Пет минути по-късно Дани Мартин отстъпи мястото си на Жоао Бандаро.

В 43-ата минута след центриране от фаул отдясно, топката бе избита от бранител на Добруджа към дъгата на наказателното поле, където Васил Панайотов от воле стреля в напречната греда.

През втората част Илиан Илиев направи 9 смени. Започнаха Пламен Илиев, Росен Стефанов, Емануил Няголов, Цветомир Панов, Асен Дончев, Андреяс Калкан, Николай Костадинов, Фелипе Кардозо и Селсо Сидней. На терена останаха Берк Бейхан и Жоао Бандаро.

Малко след началото на втората част Берк Бейхан усети някакъв проблем и бе заменен от Калоян Тодоров.

В 55-ата минута Асен Дончев центрира отдясно в наказателното поле, където Сидней стреля с глава, но в ръцете на вратаря.

Малко по-късно Бандаро отстъпи мястото си на Георги Венциславов.

Последваха силни минути за “моряците”, които създадоха много добри атаки, но не успяха да ги завършат. Най-чистото положение бе в 85-ата минута, когато удар на Калкан от наказателното поле мина покрай гредата.

Съставът на Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Ертан Томбак, Берк Бейхан, Асен Чандъров, Васил Панайотов, Давид Телеш, Николай Златев, Георги Лазаров

