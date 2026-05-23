Черно море отстъпи на Рилски спортист в първия мач от серията за бронза в НБЛ

Рилски спортист спечели първия мач с Черно море Тича от серията за бронзовите медали в Националната баскетболна лига.

В Самоков домакините се наложиха със 108:99 (33:22, 25:28, 28:29, 22:20) и при нов успех във Варна в понеделник ще заемат третото място в крайното класиране.

Срещата в "Арена СамЕлион" бе много динамична и с висока резултатност от страна и на двата отбора, които преди година играха в големия финал, посочва БТА.

Домакините вкараха цели 33 точки още в първата четвърт и поведоха с двуцифрен аванс. Във втората част гостите от Варна съкратиха изоставането си до четири точки, но на полувремето разликата отново се увеличи и бе 8 точки при 58:50.

През второто полувреме разликата продължи да гравитира около десетте точки, а Черно море така и не успя да намали изоставането си до по-малко от две притежания.

Най-резултатен за победителите от Рилски спортист бе Мирослав Васов, който вкара 33 точки, в това число 9 тройки от само 13 опита. С 20 точки завърши Христо Бъчков, който пък вкара девет от 11 стрелби за две точки.

За Черно море Ламонт Уест завърши с 34 точки, а Георги Боянов прибави 21.

