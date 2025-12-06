Черно море писа слаб 2 на ЦСКА и прекъсна победната серия на "армейците"

Снимки: Булфото

Черно море победи ЦСКА с 2:0 в мач от последния кръг от есенния дял от шампионата. С успеха си „моряците“ прекъснаха серията на столичани от седем поредни победи в първенството и общо осем във всички турнири, предава БТА. Със спечелените три точки Черно море изпревари „армейците“ и с 33 точки ще „зимува“ на четвъртото място във временното класиране.

Първата възможност в срещата бе за гостите в 3-ата минута, когато Йоанис Питас засече топката с глава след центриране в наказателното поле на домакините, но тя премина над вратата. В 6-ата минута Асен Дончев стреля от дистанция, но топката излезе над вратата на ЦСКА.

В 9-ата минута Джеймс Ето'о стреля опасно от 20-тина метра, но кълбото не намери целта. В 13-ата минута Леандро Годой получи добър пас отдясно в наказателното поле на домакините и стреля по диагонал, но вратарят Кристиан Томов улови топката.

В 15-ата минута Леандро Годой изведе в добра позиция в наказателното поле на Черно море Йоанис Питас, който обаче стреля неточно. В 19-ата минута Давид Пастор центрира в наказателното поле на Черно море, а Андриан Лапеня засече топката с глава, но ударът му беше неточен.

В 40-ата минута домакините откриха резултата. След разбъркване в наказателното поле на столичани и удар на Георги Лазаров, вратарят на гостите Фьодор Лапоухов изби топката, но тя стигна до Уеслен Жуниор, който с глава от няколко метра вкара за 1:0.

В 51-ата минута след разиграване между Уеслен Жуниор и Васил Панайотов топката стигна отново до бразилеца, който я насочи с шпагат към вратата, но стражът Фьодор Лапоухов спаси. В 61-ата минута Асен Дончев изпълни опасно свободен удар отляво, топката премина през куп играчи и профуча на сантиметри от страничната греда.

В 65-ата минута Черно море удвои преднината си. Васил Панайотов стреля от границата на наказателното поле отляво, кълбото се отклони от главата на Георги Лазаров, подлъга вратарят Фьодор Лапоухов и влезе във вратата за 2:0 за „моряците“.

В 81-ата минута Илиан Илиев - младши центрира в наказателното поле на Черно море, където Леандро Годой засече топката на втора греда, но вратарят Кристиан Томов успя да спаси. В 78-ата минута минута топката се отби в гредата на вратата на Черно море след опасно изпълнение на свободен удар от Илиан Илиев - младши.

Съставите:

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Жоао Бандаро, Васил Панайотов (90+3 Ертан Томбак), Асен Чандъров (90+3 Николай Костадинов), Берк Бейхан (76-Давид Телеш), Николай Златев, Уеслен Жуниор (69-Густаво Франса), Георги Лазаров;

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Пастор, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Бруно Жордао, Леандро Годой, Анжело Мартино (77-Иван Турицов), Йоанис Питас, Петко Панайотов (46-Улаус Скаршем), Илиан Илиев-младши, Джеймс Ето'о (69-Теодор Иванов)

