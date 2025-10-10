Черно море победи Берое в първия мач от 1/8-финалите за Купата на БФС

Снимка: ПФК Черно море

Талантите на Черно море U14 записаха победа в първия си мач от 1/8-финалите на турнира за Купата на БФС. „Моряците“, водени от Румен Николов, победиха Берое с 3:2 в оспорван мач на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост, съобщават от клуба.

Варненци поведоха в резултата с 2:0 до 8-ата минута след два гола на Кристиян Василев. Гостите върнаха едно попадение в 20-ата минута, но в 31-вата Черно море вкара трети гол. 15-минути преди края на редовното време Берое отново намали, като точно преди попадението „моряците“ изпуснаха ситуация сам срещу вратаря.

Две минути преди последния съдийски сигнал „зелено-белите“ можеха да отбележат четвърти гол, но отново пропуснаха страхотно положение.

Реваншът в Стара Загора ще се проведе на 15 октомври от 10:30 ч. на терена с изкуствена трева на стадион „Берое“.

