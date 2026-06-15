Черно море почна с трима нови

Стопкадър Фейсбук, Мариана Григорова

Черно море започна лятна подготовка с трима нови играчи.

Това са защитникът Венцислав Керчев, който идва от Добруджа, халфа от Монтана Александър Тодоров и Теодор Минчев.

Илиан Илиев обаче намекна, че селекцията тепърва ще набира сила.

"Търсим нови попълнения - бекове, халфове, нападател, зад нападателя. Знаете, че на някои им свършиха договорите, други напуснаха, а с някои от тези, които са тук на терена, ще водим разговори да се разберем. Предпочитам новите да са българи, но ако няма такива опции, ще търсим чужденци. Ще ни трябват доста хора", заяви Илиев.

Последният призна още, че негов фаворит на Световното е Португалия, както и Испания.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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