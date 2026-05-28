Черно море потвърди, че Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път

Снимка Сайт на Черно море

В официалния сайт на Черно море потвърдиха, че двама от основните им играчи са напуснали клуба.

Ето какво написаха в chernomorepfc.bg:

Най-опитните футболисти на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на „моряците“, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба.

36-годишният Васил Панайотов, който носеше капитанската лента през последната година, се присъедини към Черно море през 2018 година. За 8 сезона на стадион „Тича“ той се превърна в символ на постоянство и лидерство. С впечатляващите 246 мача в елита и 21 отбелязани гола, Панайотов заема осмо място във вечната ранглиста на клуба по участия в Първа лига. Освен това, той има 20 двубоя и 2 гола в турнира за Купата на България, както и четири участия в европейските клубни турнири – постижения, които ще останат в сърцата на феновете.

Цветомир Панов, също част от отбора от сезон 2018/2019 г., се утвърди като един от най-стабилните защитници на Черно море. През годините той изигра 183 мача в първенството, в които реализира 3 попадения. Панов допринесе и с 12 срещи за Купата на България, 4 мача в Лигата на конференциите и участие в решаващи баражи. Неговата отдаденост и професионализъм оставиха траен отпечатък върху отбора.

Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черно море през сезон 2023/2024, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на „моряците“ е неоспорим и ще бъде помнен дълго от „моряшката“ публика.

ПФК Черно море изказва искрена благодарност към Васил Панайотов и Цветомир Панов за всеотдайността, професионализма и незабравимите мигове, които подариха на клуба. Пожелаваме им здраве, късмет и нови успехи по пътя напред – където и да ги отведе футболът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!