Черно море представи новите екипи
Снимка Фейсбук, ПФК Черно море
Черно море представи екипа, с който ще играе в срещите си у дома през новия сезон.
Това не е просто фланелка.
Това е символ на Варна, на морето, на битките, които ни чакат.
Представяме новия домакински екип за сезон 2026/2027 – за смелите, за вярващите, за онези, които носят Черно море в сърцето си – на терена, на трибуните и навсякъде по света.
Сезонът започва. Историята продължава, написаха на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук.
Редактор "Екип на Петел",
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