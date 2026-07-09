Черно море представи новите екипи

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

Черно море представи екипа, с който ще играе в срещите си у дома през новия сезон.

Това не е просто фланелка.

Това е символ на Варна, на морето, на битките, които ни чакат.

Представяме новия домакински екип за сезон 2026/2027 – за смелите, за вярващите, за онези, които носят Черно море в сърцето си – на терена, на трибуните и навсякъде по света.

Сезонът започва. Историята продължава, написаха на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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