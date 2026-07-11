Черно море представи отбора за новия сезон
Снимки: ПФК Черно море
Черно море представи 27 футболисти, които ще защитават цветовете на клуба през сезон 2026/2027.
10 от тях са юноши на клуба, а новите попълнения са 8 - Мигел Дуарте, Мохамед Аши, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Петър Андреев, Александър Тодоров, Индриас Бунаас и Алекс Колев, съобщават от клуба.
В състава се завръща Мартин Банев, който последните три сезона играеше под наем.
Една промяна има и в треньорския щаб на "моряците". Ясен Любенов е новият кондиционен треньор.
Групата на Черно море:
Вратари: Кристиан Томов, Антоан Манасиев
Защитници: Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Димитър Кичуков
Полузащитници: Васил Панайотов, Александър Тодоров, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Дуарте, Мохамед Аши, Индриас Бунаас
Нападатели: Александър Колев, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля
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