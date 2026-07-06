Черно море представя отбора на 11 юли
Снимка: ПФК Черно море
Отборът на Черно море стартира новата седмица с високо темпо и двуразово занимание на стадион „Младост“.
В тренировките се включиха всички футболисти, с изключение на Георги Лазаров, който пропусна заниманията заради леко разтежение, получен в контролата срещу Спартак Плевен, съобщават от клуба.
През следващите дни варненци ще изиграят три контролни срещи. В сряда „моряците“ ще проведат две проверки в рамките на деня – срещу Фарул в Констанца от 17:30 ч. и срещу Добруджа на стадион „Младост“ от 18:00 ч., като в тях Илиан Илиев ще използва различни състави, единият предимно от млади таланти от школата.
Голямото събитие за феновете е насрочено за събота, 11 юли, когато Черно море ще представи официално отбора за сезон 2026/27. Представянето ще бъде последвано от контрола срещу Дунав Русе на стадион „Тича“, като началният час е 19:00.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!