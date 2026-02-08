Черно море привлече четирима таланти на Спартак

Снимка Пиксабей

"Моряците" взеха нови попълнения в детския си тим.

Отборът на Черно море при набор 2012 е привлякъл четирима нови футболисти в редиците си, разбра екипът на „Детски футбол“. Димитър Иванов, Джандоан Чакър, Веселин Минчев и Антонио Бакърджиев преминават от Спартак Варна при „моряците“.

Четиримата играчи са част от регионалната селекция към зона Варна в този набор.

Треньор на Черно море при набор 2012 е Румен Николов, пише detskifootball.bg.

