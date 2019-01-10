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Черно море привлече футболист от Лудогорец

10.01.2019 / 19:30 0

Отборът на Черно привлече второто си зимно попълнение. Това е десният краен бранител Цветомир Панов, който разтрогна с тима на Лудогорец.

Панов се обвърза с “моряците” за две години.

172-сантиметровият футболист юноша на Спартак (Плевен), носил екипи на Литекс, Видима-Раковски, Любимец 2007, Славия (София) и Ботев (Пловдив).

 

 

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Коментари
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1
1
лилипутьо (преди 5 минути)
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Треньорчето май си избира играчите само по височина - 172 см. защитник , футболно джудже като него самия.
3
1
Варненец (преди 8 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
Поредния дърводелец...Илияне,стресни се ,бе човек,гледал съм го и в Славия и в Ботев-просто не става...Докога ще  прибираме аутсайдерите...
2
1
морето (преди 9 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
Е , то клуба ни се превърна в нещо като боклукчийска кофа , събираме всичко ненужно от останалите отбори. Още повече , че този Панов няма игрово време за последите шест месеца!
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