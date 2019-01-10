Черно море привлече футболист от Лудогорец

Отборът на Черно привлече второто си зимно попълнение. Това е десният краен бранител Цветомир Панов, който разтрогна с тима на Лудогорец.

Панов се обвърза с “моряците” за две години.

172-сантиметровият футболист юноша на Спартак (Плевен), носил екипи на Литекс, Видима-Раковски, Любимец 2007, Славия (София) и Ботев (Пловдив).

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