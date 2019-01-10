Черно море привлече футболист от Лудогорец
10.01.2019 / 19:30 0
Отборът на Черно привлече второто си зимно попълнение. Това е десният краен бранител Цветомир Панов, който разтрогна с тима на Лудогорец.
Панов се обвърза с “моряците” за две години.
172-сантиметровият футболист юноша на Спартак (Плевен), носил екипи на Литекс, Видима-Раковски, Любимец 2007, Славия (София) и Ботев (Пловдив).
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