Черно море привлече нападателя Александър Колев

Снимка: Булфото

Черно море привлече опитния български нападател Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава на „моряците“. 33-годишният футболист пристига на „Тича“ след престой в китайския Нантонг Жиюн, където изигра силен сезон и отбеляза 8 гола в 25 мача, съобщават от варненския клуб.



В кариерата си до момента нападателят е играл в няколко европейски първенства, включително в Белгия, Полша и Казахстан, където се утвърждава като физически силен и резултатен футболист.

В родната Първа лига Колев има общо 139 мача и 38 гола с екипите на Ботев (Пловдив), Берое, ЦСКА 1948, Крумовград и Левски, като през годините се превръща в един от най-постоянните български нападатели в елита. Освен клубните си изяви, той записва и 15 срещи за националния отбор на България, в които отбелязва 2 гола.

Така Алекс Колев се превръща в седмото ново попълнение за „моряците“ през това лято.

Редактор "Екип на Петел",

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