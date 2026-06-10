Черно море привлича 10 нови играчи

Снимка ПФК Черно море

Около 10 ще бъдат новите попълнения в Черно море, съобщава Дарик. На "Тича" търсят вратар, централен защитник, ляв и десен краен бранител, трима халфа и трима нападатели.



От зимната пауза насам на "Тича" се разделиха с 12 футболисти, като бяха привлечени само двама - десният краен бранител Ертан Томбак в края на есенния полусезон и нападателят Хорхе Падия преди старта на пролетния дял на шампионата.



Черно море дава старт на предсезонната си подготовка на 15 юни. „Моряците“ се събират за първото си занимание на стадион „Тича“, след като в предходните дни играчите ще преминат задължителните медицински прегледи, пише moreto.net.



В рамките на подготовката са предвидени общо шест контролни срещи.

Редактор "Екип на Петел",

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