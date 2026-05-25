Черно море пропусна възможността да играе бараж за участие в Лигата на конференциите

Черно море загуби от Арда с 2:3 и пропусна възможност да играе бараж за участие в турнира Лига на конференциите. Арда стигна до обрат, след като домакините бяха повели с гол на Асен Дончев през първата част, предава БТА. В началото на второто полувреме с 2 бързи гола на Бирсен Карагарен кърджалийският тим обърна до 2:1. Черно море изравни малко по-късно с гол на Давид Телеш, но в 72-ата минута Серкан Юсеин попари надеждите на враненския тим за бараж. Арда завърши сезона шести, след като Локомотив (Пловдив) надигра Ботев и финишира на пета позиция, която дава правото на бараж за Лига на конференциите срещу отбор от първата четворка.

Домакините откриха резултата още в 8-ата минута на срещата. След центриране от корнер и лошо изчистване, топката стигна до Асен Дончев, който от няколко метра вкара за 1:0. В 25-ата минута Асен Дончев можеше да вкара нов гол за Черно море. Той бе изведен в отлична позиция отдясно и стреля, но топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 27-ата минута Николай Златев стреля опасно отляво в наказателното поле на гостите, но топката премина покрай страничната греда. В 41-ата минута Николай Златев стреля от около 30 метра, но неточно.

В 46-ата минута Арда успя да изравни резултата. Бирсент Карагарен се възползва от разбъркване в наказателното поле на домакините и с удар от десетина метра вкара за 1:1. В 52-ата минута Асен Чандъров изведе в отлична позиция Николай Златев отдясно, който напредна и стреля, но топката премина на сантиметри над напречната греда.

В 53-ата минута Арда стигна до пълен обрат, а голмайстор стана отново Бирсент Карагарен след асистенция на Уилсон Самаке. В 56-ата минута Черно море изравни резултата. Секунди преди попадението домакините имаха претенции за игра с ръка в наказателното поле на Арда, но топката успя да стигне до Давид Телеш отляво, който с изстрел по земя изравни – 2:2.

В 59-ата минута Асен Дончев засече топката от непосредствена близост и можеше да вкара нов гол за домакините, но вратарят Анатолий Господинов спаси.

В 72-ата минута Арда отново поведе в резултата. Серкан Юсеин стреля от около 12-13 метра, вратарят на Черно море Кристиан Томов успя да отклони топката, но тя влезе във вратата за 3:2 за кърджалийския тим. В 87-ата минута Патрик Луан отклони топката с глава, тя описа парабола и се отби в напречната греда на вратата на домакините.

Съставите:

Черно море - Кристиан Томов, Росен Стефанов, Асен Дончев, Асен Чандъров, Даниел Мартин, Георги Лазаров (69-ата мин. Селсо Сидни), Давид Телеш (68-ма мин. Берк Бейхан), Влатко Дробаров, Николай Златев (76-ата мин. Андреяс Калкан), Ертан Томбак, Васил Панайотов

Арда - Анатолий Господинов, Пламен Крачунов, Андре Шиняшики (77-ма мин. Густаво Каскардо), Джелал Хюсеинов (63-ата мин. Серкан Юсеин), Вячеслав Велев, 30. Уилсон Самаке (64-ата мин. Патрик Луан), Димитър Велковски, Антонио Вутов (77-ма мин. Давид Акинтола), Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (90+1 мин. Емил Виячки)

