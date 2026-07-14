Черно море пуска клубните карти в продажба

Снимка: ПФК Черно море

Черно море обявява началото на продажбата на клубни карти за сезон 2026/2027. Те ще бъдат налични за закупуване от касата на ул. „Никола Вапцаров“ (входа за автомобили) от утре - 15 юли от 10:00–13:00 и от 14:00–17:00 ч.



Продажбата ще продължи до 20 юли включително, като касата ще работи и в събота и неделя, съобщават от клуба във фейсбук страницата си.

След този период клубни карти няма да се продават до 26 юли, включително. Те ще бъдат налични от 27 юли в администрацията на стадион “Тича” от понеделник до петък от 10:00 до 17:00 ч.



VIP клубната карта е 400 евро, клубната карта е 80 евро, а тази за фенове над 70 години – 45 евро.

През сезон 2026/2027 цената на билетите за всички домакински срещи на представителния отбор ще бъде 8 евро, като деца под 12 години ще влизат безплатно.

Притежателите на карти MultiSport ще могат да посещават всички домакинските срещи на Черно море за летния сезон. Потребителите ще имат достъп единствено до Сектор А на стадион “Тича” след регистрация на касата на входа на въпросния сектор. Всеки картодържател ще получи билет, който осигурява достъп до избраното място в сектора.

Редактор "Екип на Петел",

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