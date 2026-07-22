Черно море пусна билетите за дербито в продажба

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

ПФК Черно море уведомява своите привърженици, че билетите за предстоящото градско дерби срещу Спартак Варна са в продажба. „Моряците“ приемат своя съперник тази неделя, 26 юли, от 19:00 часа на стадион „Тича“.

Цената на входните талони е 8 евро. Билетите могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim, както и на физически обекти – бензиностанции OMV, книжарници Orange и други партньорски пунктове на Eventim във Варна и страната, пишат на страницата на "моряците" във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията:

Припомняме, че притежателите на карти MultiSport ще имат достъп единствено до Сектор А на стадион “Тича” след регистрация на касата на входа на въпросния сектор. Всеки картодържател на MultiSport ще получи билет, който осигурява достъп до избраното място в сектора.

ПФК Черно море призовава всички свои фенове да се снабдят своевременно с билети и да заемат своите места на стадиона възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред входовете на "Тича", които отварят в 17 часа.

Билети могат да бъдат закупени тук - https://www.eventim.bg/…/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE…/

Редактор "Екип на Петел",

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