Черно море пусна календар за 2026 година

Снимка: ПФК Черно море

ПФК Черно море пуска в продажба календарите за 2026 година.

Те ще могат да бъдат закупени от официалния магазин на „моряците“ днес - 6 декември, от 14:30 до 17 ч., съобщават от клуба.



От понеделник те ще се продават в администрацията на стадион „Тича“ от 9:30 до 17,30 ч.

Цената му е 5 лева.

Припомняме, че "моряците" приемат днес ЦСКА в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят, който е последен от първенството за тази година, ще започне в 17:30 ч. на стадион "Тича".



Поради мерки за сигурност ул. "Никола Вапцаров" ще бъде затворена за автомобили от 14:30 ч., предупреждават от клуба.

