Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Снимка: ПФК Черно море

Черно море пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА от 19-ия кръг на efbet Лига.



Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим.

Те ще се продават и в деня на мача, като касите на стадион "Тича" ще отворят три часа преди първия съдийски сигнал, съобщават от клуба.

Срещата между Черно море и ЦСКА е в събота - 6 декември, от 17:30 ч.

