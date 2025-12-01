реклама

Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

01.12.2025 / 15:46 0

Снимка: ПФК Черно море

Черно море пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА от 19-ия кръг на efbet Лига.
 
Цената им е 15 лева и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим. 

Те ще се продават и в деня на мача, като касите на стадион "Тича" ще отворят три часа преди първия съдийски сигнал, съобщават от клуба.

Срещата между Черно море и ЦСКА е в събота - 6 декември, от 17:30 ч.

 

