Черно море пусна в продажба билетите за сблъсъка с Лудогорец

Снимка: ПФК Черно море

ПФК Черно море пусна в продажба билетите за двубоя с Лудогорец от четвъртия кръг на Първа лига.



"Моряците" приемат разградчани в неделя - 9 август, от 19:00 ч. на стадион „Тича“ във Варна.

Цената на билетите е 8 евро, като те могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim, съобщават от клуба.

Редактор "Екип на Петел",

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