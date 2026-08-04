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Черно море пусна в продажба билетите за сблъсъка с Лудогорец

04.08.2026 / 17:56 0

Снимка: ПФК Черно море

ПФК Черно море пусна в продажба билетите за двубоя с Лудогорец от четвъртия кръг на Първа лига.
 
"Моряците" приемат разградчани в неделя - 9 август, от 19:00 ч. на стадион „Тича“ във Варна.

Цената на билетите е 8 евро, като те могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim, съобщават от клуба.

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