Черно море с 19 футболисти за Левски

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Левски от 33-ия кръг на Първа професионална лига. В нея попаднаха 19 футболисти.

Аут са наказаният Патрик Андраде, контузените Георги Божилов и Емил Янчев, както и младите Петър Вуцов, Лъчезар Йорданов, Матрин Дичев, Виктор Попов и Иван Дичевски, които ще вземат участие за юношите до 19 години срещу Левски в понеделник от Елитната група.

Тимът отпътува за София утре рано сутринта, а в столицата ще проведе последното си занимание преди срещата със “сините”.

Двубоят между Левски и Черно море е в неделя от 19 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Съставът на Черно море: Иван Дюлгеров, Георги Китанов, Пламен Димов, Стефан Станчев, Мартин Костадинов, Виктор Генев, Кононго, Мирослав Енчев, Жоаким Балми, Георги Илиев, Дани Кики, Мехди Фенуш, Петър Витанов, Родриго, Васил Панайотов, Аристот Ндонгала, Радослав Василев, Жоржиньо, Мартин Минчев

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