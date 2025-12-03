Черно море с драматична победа над Берое в Стара Загора

Снимка: ПФК Черно море

Черно море постигна изключително драматична победа при гостуването си на Берое в Стара Загора с 2:1 в мач от 18-ия кръг на шампионата в Първа лига. Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, но старозагорци откриха резултата в 45-та минута чрез левия краен бранител Тижан Сона, който реализира първо попадение в своята кариера, предава БТА. Георги Лазаров изравни резултата в 53-та минута след удар с глава. Дълбоко в добавеното време резервата в състава на варненци Густаво Франса донесе победата за своя тим.

В тази среща наставникът на варненци Илиан Илиев записа мач номер 500 като треньор в елита на българския футбол и е едноличен лидер в тази класация.

Така Берое продължава да няма победа вече в осем поредни мача от първенството, а от своя страна Черно море постигна победа след две поредни загуби в шампионата.

Срещата започна равностойно и първото по-опасно положение дойде в 19-ата минута, когато Асен Чандъров изведе Георги Лазаров на стрелкова позиция, но Валентино Кинтеро спаси удара на нападателя.

Две минути по-късно Васил Панайотов предостави за непокрития Асен Чандъров около точката за изпълнение на дузпа, но ударът на халфа мина над вратата.

От своя страна играчите на Берое отправиха два удара от дистанция, но не намериха очертанията на вратата.

Васил Панайотов предостави за Георги Лазаров в 32-ата минута, а играчът на Черно море отправи силен удар към далечния ъгъл, но нова намеса на Кинтеро предотврати откриването на резултата.

Попадение на Берое в 35-тата минута бе отменено заради засада. Топката бе центрирана в наказателното поле на гостите от корнер, а там тя бе отклонена от Аугусто Дабо и попадна в Хуан Саломони, който я прати в мрежата с едно докосване, но засадата бе потвърдена от ВАР.

Домакините откриха резултата в добавеното време на първото полувреме, когато Алберто Салидо проби по десния фланг и центрира в пеналта. Там Факундо Аларкон и Асен Дончев се разминаха с топката и тя попадна в Тижан Сона, който овладя и я прати в мрежата с удар от близка дистанция – 1:0.

Черно море притисна своя съперник още в началните минути на второто полувреме и успя да изравни резултата в 53-тата минута. Васил Панайотов получи след изпълнение на ъглов удар и центрира в наказателното поле на Берое, където Георги Лазаров реализира след удар с глава – 1:1

Хуан Саломони отправи удар с глава след центрирана от корнер топка в 60-тата минута, но Кристиан Томов спаси.

Домакините имаха нов шанс осем минути по-късно, когато Хуан Пинеда проби в наказателното поле и намери непокрития Алберто Салидо на чиста позиция. Голмайсторът на Берое през сезона стреля без подготовка, но последва нова добра намеса на Томов

Отново стражът на гостите бе с решаващо спасяване след силен удар на Хуан Пинеда в 71-ата минута.

След нови две минути удар на Факундо Константини с глава след центриране от корнер срещна десния страничен стълб на вратата.

В следващата атака Черно море отвърна с удар на Васил Панайотов от наказателното поле, но Валентино Кинтеро спаси.

Гостите организираха добра атака в 83-тата минута, при която топката попадна в Густаво Франса отправи удар в далечния ъгъл, но Кинтеро изби в краката на Георги Лазаров. Нападателят обаче не намери очертанията на вратата от чиста позиция.

В добавеното време на срещата резервата в състава на Берое - Нене, отправи опасен удар от границата на пеналта, но топката мина на сантиметри от гредата.

В четвъртата минута от даденото продължение Асен Дончев стреля силно, Кинтеро изби, но Густаво Франса беше най-съобразителен и с глава прати топката във вратата, с което донесе и победата за своя тим.

По този начин Берое остана на 13-о място в класирането с актив от 15 точки, а Черно море се изкачи на четвърта позиция с 30 пункта.

В следващия кръг Берое е домакин на Септември (София), а двубоят е насрочен за 7 декември от 14:30 ч. Ден по-рано Черно море приема ЦСКА от 17:30 ч.

Съставите:

Берое: Валентино Кинтеро, Тижан Сона (86 – Нене), Хуан Пабло Саломони, Факундо Константини, Аугусто Дабо, Алехандро Масого (86 – Кайо Лопес), Факундо Аларкон (70 – Йесид Валбуена), Стефан Гаврилов, Исмаел Ферер, Хуан Пинеда, Алберто Салидо

Черно море: Кристиан Томов, Асен Дончев, Влатко Дробаров (71 – Ертан Томбак), Живко Атанасов, Дани Мартин (30 – Жоао Бандаро), Асен Чандъров, Берк Бейхан (64 – Давид Телеш), Уеслен Жуниор (71 – Густаво Франса), Васил Панайотов, Андреяс Калкан (46 – Жоао Педро), Георги Лазаров

