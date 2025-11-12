Черно море с класика срещу Добруджа в контрола

Снимка: ПФК Черно море

Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. Попаденията за „моряците“ реализираха Росен Стефанов, Жоао Бандаро и Давид Телеш, съобщават от клуба. В срещата Илиан Илиев даде шанс на млади момчета от дублиращия тим на варненци.

"Моряците" започнаха по-добре двубоя и още в 9-ата минута можеше да открие резултата. След постепенна атака, нападателят Густаво Франса нанесе удар от границата на наказателното поле, който срещна страничната греда.

В 24-ата минута варненци удариха греда след центриране от корнер. Жоао Педро изпълни ъглова и сложи топката на главата на Франса, който стреля в напречната греда. Веднага след това кълбото попадна в Андреяс Калкан, който върна кълбото в наказателното поле, където Росен Стефанов с глава реализира за 1:0.

В 33-ата минута топката бе заложена пред Франса в наказателното поле на Добруджа и стреля силно, но над вратата.

Емо Няголов пусна прецизен пас към Филипе по лявото крило, който върна топката в наказателното поле, където Давид Телеш я насочи в далечния ъгъл за 2:0 в 38-ата минута.

В 41-вата минута „моряците“ вкараха трети гол. След центриране от корнер, Мартин Милушев продължи с глава топката към задна греда, където Бандаро с крак реализира за 3:0.

На почивката Илиан Илиев направи две промени. На мястото на Влатко Дробаров влезе Дани Мартин, а Емил Няголов бе заменен от Николай Костадинов.

В 51-вата минута Росен Стефанов засече с глава центриране от корнер, но прати топката над вратата. Малко по-късно Алмин Куртович изпълни добре пряк свободен удар, но Пламен Илиев се разтегна и успя да избие.

В 63-ата минута Илиан Илиев направи 7 промени. Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Чандъров, Васил Панайотов, Уеслен Жуниор, Кристиян Михайлов и Селсо Сидни, заеха местата на Пламен Илиев, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Росен Стефанов, Густаво Франсо.

В 71-вата минута Бандаро и Калкан отстъпиха местата на Асен Дончев и Петър Маринов.

Десет минути след това Живко Атанасов получи контузия и напусна, без на негово място да влезе друг футболист.

Съставът на Черно море: Пламен Илиев, Росен Стефанов, Жоао Бандаро, Емануил Няголов, Влатко Дробаров, Давид Телеш, Мартин Милушев, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Густаво Франса

