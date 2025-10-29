Черно море с класика в Перник за Купата

Снимка Сайт на Черно море

"Моряците" спечелиха победа след силно второ полувреме.

Черно море срази като гост Миньор с 3:0 в Перник и се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България.

В 5-ата минута варненци пропуснаха да открият резултата, след като центриране от корнер стигна до Георги Лазаров, но ударът му с глава от границите на вратарското поле излезе в аут.

В 12-ата минута последва разочароващ изстрел на Мартин Милушев. Крилото посрещна от въздуха подаване на Жоао Педро от левия фланг и шутира високо над вратата на домакините, пише gong.bg.

След почивката гостите заиграха още по-добре и логично ликуваха.

Те окриха резултата в 51-вата минута след попадение на Густаво Франса от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу Мартин Милушев.

Малко по-късно резервата Селсо Сидни посрещна топката от въздуха, но ударът му бе колкото силен, толкова и неточен. Последва нов пропуск на Сидни, който направи по-трудното - не уцели вратата на Миньор от десетина метра

В 70-ата минута Сидни се реваншира за пропуските си, довкарвайки избита от вратаря топка и на практика уби интригата в мача - 2:0.

В 81-вата минута Сидни се разписа за втори път и оформи класическия успех. Дани Мартин проби отляво и върна по земя към съотборника си, който отблизо нямаше как да сгреши - 3:0.

Съставът на Черно море: 81. Кристиан Томов, 4. Росен Стефанов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 26. Жоао Бандаро (46 – 15. Даниел Мартин), 10. Асен Чандъров (67 – 16.Андреяс Калкан), 71. Васил Панайотов (к, - 59 – 39. Николай Златев), 19. Георги Лазаров, 11. Жоао Педро (59 – 77. Селсо Сидни), 17. Мартин Милушев, 9. Густаво Франса (67 – 20. Фелипе Кардозо)

Резерви: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 22. Николай Костадинов, 99. Уеслен Жуниор

