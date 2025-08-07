Черно море с най-доброто срещу ЦСКА

Снимка chernomorepfc.bg

"Моряците" се стягат за поредната битка.

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на ЦСКА от 4-ия кръг на efbet Лига. В нея се завръщат Димитър Тонев, който пропусна двубоя с Берое заради вирус, и бранителят Жоао Бандаро.

Аут продължава да е Берк Бейхан, който все още не е възстановен от травмата, получена от двубоя с Локомотив Сф от първия кръг в шампионата, пише chernomorepfc.bg.

„Моряците“ се изправят срещу ЦСКА в събота, 9 август от 19 часа на стадион „Васил Левски“.

Група: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Димитър Тонев, Мартин Милушев, Давид Телес, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.

