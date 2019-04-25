Черно море със загуба при 17-годишните

Отборът на Черно море записа загуба при гостуването си на Лудогорец в мач от 24-ия кръг на Елитната група до 17 години. “Моряците” на Тодор Каменов не успяха да се противопоставят на своя съперник и отстъпиха с 0:3.

През първата част домакините вкараха две попадения, а крайното 0:3 бе оформено след контраатака през втората част.

В следващия кръг Черно море приема Берое. Мачът е на 1 май от 11 часа под Аспаруховия мост.

Съставът на Черно море: Стефан Петков, Берк Джевдет (60-Светослав Николов), Росен Стефанов, Димитър Ралчев, Радостин Желев, Калин Георгиев (60-Наско Янков), Тони Иванов, Мартин Милушев (75-Алекс Цеков), Джан Хасан, Паоло Пасков, Радослв Златев

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