Черно море се изправя срещу Миньор в 1/16-финалите за Купата на България

Снимка: ПФК Черно море

С осем мача днес продължава програмата от 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол. Два от фаворитите за трофея – ЦСКА и Левски, ще изиграят мачовете си от тази фаза днес.

„Червените“ гостуват на Севлиево от 13:30 ч. Тимът на Христо Янев спечели последните си два мача за първенство срещу Добруджа и Берое и е абсолютен фаворит и в срещата със Севлиево, който е на 14-а позиция във Втора лига.

Фаворит за успеха е и отборът на Левски при гостуването на Хебър в Пазарджик, което започва в 16:30 ч. „Сините“ са лидери в Първа лига, като срещу себе си ще имат осмия във Втора лига, който е воден от бившия наставник на столичани Николай Митов. Преди две години именно Хебър спря Левски, но в осминафиналите на надпреварата. Тогава столичният гранд беше воден от Николай Костов, а пазарджиклии спечелиха драматично с 2:1.

От останалите двойки в сряда, интригуващи се очертава да се сблъсъците Миньор – Черно море, Спартак (Пловдив) - Славия и Марек – Монтана. Мачът на "моряците" ще започне в 12 ч.

Програма за 1/16-финалите в турнира за Купата на България:

Сряда, 29 октомври

12:00 ч., Миньор (Перник) – Черно море

13:30 ч., Загорец – Ботев (Враца)

13:30 ч., Севлиево – ЦСКА

13:30 ч., Спартак (Пловдив) – Славия

13:30 ч., Марек – Монтана

13:30 ч., Спортист (Своге) – Септември (София)

13:30 ч., Витоша – Берое

16:30 ч., Хебър – Левски

Четвъртък, 30 октомври

13:30 ч., Черноморец (Бургас) – Лудогорец

16:30 ч., Янтра – ЦСКА 1948

