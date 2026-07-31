Черно море се отказа от участие във волейболния елит
Стопкадър Спортал.бг
11 ще бъдат отборите през новия сезон в WINBET Супер Волей. Причината е, че Черно море (Варна) уведоми официално НВЛ-мъже днес, че няма да участва в елитната ни група. Това означава, че отборите, които трябваше да играят с "моряците" в редовния сезон ще почиват в съответния кръг.
Шампионатът стартира в уикенда 23-26 октомври, а в първия кръг варненци трябваше да посрещнат Дунав (Русе), пише Спортал.бг.
"Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира. Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете от WINBET Супер Волей", заяви оперативният директор на НВЛ-мъже Христо Апостолов.
Редактор "Екип на Петел",
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