Черно море се отказа от участие във волейболния елит

Стопкадър Спортал.бг

11 ще бъдат отборите през новия сезон в WINBET Супер Волей. Причината е, че Черно море (Варна) уведоми официално НВЛ-мъже днес, че няма да участва в елитната ни група. Това означава, че отборите, които трябваше да играят с "моряците" в редовния сезон ще почиват в съответния кръг.

Шампионатът стартира в уикенда 23-26 октомври, а в първия кръг варненци трябваше да посрещнат Дунав (Русе), пише Спортал.бг.

"Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира. Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете от WINBET Супер Волей", заяви оперативният директор на НВЛ-мъже Христо Апостолов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!