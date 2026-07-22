Черно море се подсили с вратар

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

Черно море подсили състава си с нов вратар, след като Дамян Христов официално подписа договор с „моряците“. Христов е роден на 10 ноември 2002 г. в Ямбол и е продукт на школата на Лудогорец, пише на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук.

През последните пет години той изиграва 113 мача за втория отбор на разградчани във Втора лига, както и 4 срещи за първия тим в efbet Лига. През 2023 г. Христов е преотстъпен за кратко в Етър, но не записва официални минути за великотърновския клуб.

Младият страж има и 17 участия за младежкия национален отбор на България, което допълнително подчертава неговия потенциал и опит на международно ниво, се казва още в информацията.

Редактор "Екип на Петел",

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