Черно море се раздели с Росен Стефанов

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

ПФК Черно море се раздели с бранителя Росен Стефанов, след като двете страни постигнаха договорка за прекратяване на контракта по взаимно съгласие, написаха "моряците" на страницата си във Фейсбук.

Росен е част от „моряшкото“ семейство от 2015 година, когато пристига от Доростол Силистра. През годините той преминава през всички нива в школата на клуба и стига до първия отбор, където записва 47 мача в официални срещи. Стефанов е и младежки национал на България до 21 години с пет участия.

Клубът изразява своята благодарност към Росен за професионализма, отдадеността и труда, който вложи през всички тези години.

ПФК Черно море му пожелава успех в кариерата занапред. Вратите на стадион „Тича“ винаги ще бъдат отворени за него, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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