Черно море се събира в понеделник на "Тича"

Снимка ФБ, ПФК Черно море

ПФК Черно море официално обявява, че предсезонната подготовка на представителния отбор ще стартира на 15 юни (понеделник). Първата тренировка на „моряците“ ще се проведе на стадион „Тича“ от 17:00 часа, пише на страницата на ПФК Черно море във фейсбук.

Част от футболистите вече преминаха задължителните медицински прегледи, а останалите ще го направят в деня на първото занимание. През първата седмица от подготовката отборът ще тренира във Варна, като акцентът ще бъде върху въвеждащи натоварвания, функционални тестове и възстановяване след паузата.

След началния етап тимът ще се премести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката за новия сезон.

Старши треньорът Илиан Илиев ще даде подробности относно подготовката и селекцията – напускащите и новопривлечените футболисти, в изявление пред медиите преди отборът да излезе за първото занимание.

Редактор "Екип на Петел",

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