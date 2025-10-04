Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

стоп кадър: Диема Спорт

Черно море победи с 3:1 като гост Монтана в мач от 11-ия кръг на efbet Лига на стадион "Огоста". Димитър Тонев откри, а след това Селсо Сидни удвои. Иван Коконов върна домакините в мача в 57-ата минута, но в 79-ата Георги Лазаров върна аванса на гостите.

С успеха си днес тимът от Варна влезе в тройката на временното класиране. Играчите на Илиан Илиев с 22 точки - на една от лидерите Левски и ЦСКА 1948. "Сините" обаче са с мач по-малко. Монтана пък остава с десет точки на 11 точки, предаде sportal.bg.

Гостите откриха резултата още в осмата минута. Тогава след едно изпълнение на корнер топката стигна до Тонев, който с левия крак я прати премерено в мрежата на домакините.

В 34-ата минута Сидни бе оставен да нахлуе в наказателното поле на Монтана и с мощен шут не остави шанс на вратаря Роса за втори гол - 2:0 в полза на тима от Варна.

12 минути след подновяването на играта Монтана намали. Коконов стреля в стената от фаул, но при втория си опит с диагонален удар реализира до гредата.

Десетина минути преди края обаче Лазаров отново върна двата гола аванс на Черно море. Младежкият национал бе изведен сам срещу вратаря и след като го преодоля прати топката в мрежата на празна врата.

МОНТАНА 1:3 ЧЕРНО МОРЕ

0:1 Тонев (8)

0:2 Сидни (34)

1:2 Коконов (57)

1:3 Лазаров (79)

МОНТАНА: 1. Роса, 15. Ачемпонг,18. Илиев, 5. Михайлов, 25. Джеймс, 23. Тунгаров, 24. Стрински, 3. Илиадис, 10. Тодоров, 17. Коконов, 7. Димитров

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 2. Панов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 10. Чандъров, 24. Телеш, 23. Тонев, 19. Лазаров, 11. Жоао Педро, 77. Сидней

