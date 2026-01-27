Черно море ще изиграе две контроли в сряда

Снимка: ПФК Черно море

Отборът на Черно море ще изиграе две контролни футболни срещи утре - 28 януари. В първата проверка „моряците“ ще играят с тима на Локомотив Горна Оряховица. Мачът е от 13 ч. на стадион „Младост“ във Варна.

Във втората си проверка за деня момчетата на треньора Илиан Илиев ще срещнат състава на Черноморец Бургас. Двубоят е от 16 ч. на клубния стадион „Тича“.

Досега Черно море изигра три контролни срещи. В първата варненци победиха Фарул в Констанца с 2:1, във втората – отстъпиха пред Добруджа с 0:1, а в третата - „моряците“ надделяха над Етър Велико Търново с 6:0.

Последната проверка за „зелено-белите“ преди възобновяването на първенството е на 31 януари (събота), а съперник е отново тимът на Етър, посочва БТА.

В първата си среща от пролетния дял на шампионата Черно море посреща градския съперник Спартак на 7 февруари (събота) от 12:30 ч. на „Тича“.

