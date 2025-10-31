Черно море ще пази традиция срещу Лудогорец
Черно море се намира в успешна серия срещу Лудогорец на „Тича“ преди сблъсъка между двата отбора в неделя. Пред своята публика „моряците“ са без загуба от разградчани в последните четири мача в елита.
В тях подопечните на Илиан Илиев записаха три победи и равенство.
Един от успехите - с 4:0, е и най-убедителния за варненци срещу Лудогорец в групата на майсторите. Другите им две победи са с 1:0 и 2:0, а равният е 1:1.
За последен път Лудогорец спечели елитен двубой срещу Черно море във Варна преди около 2 години и 5 месеца.
На 7 юни 2023-та разградският тим надделя с 1:0 в последния кръг и благодарение на тези три точки стана шампион за пореден път.
