Черно море ще пази традиция срещу Лудогорец

Снимка: Булфото

Черно море се намира в успешна серия срещу Лудогорец на „Тича“ преди сблъсъка между двата отбора в неделя. Пред своята публика „моряците“ са без загуба от разградчани в последните четири мача в елита.

В тях подопечните на Илиан Илиев записаха три победи и равенство.

Един от успехите - с 4:0, е и най-убедителния за варненци срещу Лудогорец в групата на майсторите. Другите им две победи са с 1:0 и 2:0, а равният е 1:1.

За последен път Лудогорец спечели елитен двубой срещу Черно море във Варна преди около 2 години и 5 месеца.

На 7 юни 2023-та разградският тим надделя с 1:0 в последния кръг и благодарение на тези три точки стана шампион за пореден път.

