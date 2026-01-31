Черно море ще разчита на 28 футболисти за пролетния дял от шампионата
Черно море ще разчита на 28 футболисти за пролетния дял от шампионата в efbet Лига. От тях 12 са продукт на школата на клуба, съобщават в сайта на отбора.
Дошлият при "моряците" Хорхе Падиля остава в отбора. Той не е на проби, заяви треньорът на варненци Илиан Илиев след контролата с "Етър". Падиля играе като нападател и като крило, ще е на мястото на Филипе Кардосо, който беше освободен.
Както вече писахме, „моряците“ подновяват първенството с домакинство на градския съперник Спартак на 7 февруари от 12:30 ч. на стадион „Тича“ във Варна.
Съставът на Черно море за пролетта:
Вратари: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Антоан Манасиев
Защитници: Живко Атанасов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Георги Венциславов, Емануил Няголов, Дани Мартин, Ертан Томбак, Асен Дончев, Жоао Бандаро, Димитър Кичуков
Хлфове:Васил Панайотов, Давид Телеш, Николай Костадинов, Николай Златев, Калоян Тодоров, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Андреяс Калкан, Димитър Тонев, Петър Маринов,Димитър Заимов
Нападатели: Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля, Кристиян Михайлов
