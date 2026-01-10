Черно море спечели първата си проверка

Снимки Сайт на Черно море

Успех на "моряците" в северната ни съседка.

Черно море стартира контролите с победа. „Моряците“ надиграха тима на Фарул Констанца 2:1 след обрат. Двубоят, който се играе на базата на румънците в Овидиу, бе в четири части по 30 минути. В проверката Илиан Илиев използва доста юноши от школата на клуба, като общо в срещата взеха участие 11 играчи, излезли от академията на варненци.

Черно море започна добре двубоя и до 10-ата минута създаде две опасности пред вратата на домакините. Първо Селсо Сидни стреля от границата на наказателното поле, но стражът на Фарул успя да избие. Малко след това след центриране от фланга, Живко Атанасов на задна греда не намери добре топката и стреля покрай вратата. Последва натиск на румънците, но „моряците“ успяха да се справят.

В 25-ата минута Сидни бе изведен на добра позиция, напредна в наказателното поле и стреля, но вратарят на домакините отново спаси. Това бе и най-чистата ситуация пред една от двете врати до момента в мача.

В 40-ата минута домакините поведоха от дузпа, а автор на попадението стана капитана на Фарул Ларие. 11-метровият наказателен удар бе отсъден за нарушение на Живко Атанасов срещу нападателя Вожтус. В 52-рата минута Бандаро замени Дани Мартин.

В 60-ата минута Асен Чандъров получи пас от Росен Стефанов с гръб към вратата и насочи топката в далечния ъгъл за 1:1.

За третата част треньорът Илиан Илиев пусна изцяло нов състав, като на терена остана само Бандаро. В игра се появиха Кристиан Томов, Влатко Дробаров, Цветомир Панов, Емануил Няголов, Андреяс Калкан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Калоян Тодоров, Георги Пасков.

В 69-ата минута след добра атака, топката стигна до Емануил Няголов, който напредна по крилото, пусна пас към Георги Лазаров, който задържа и заложи топката на Няголов, а юношата на Черно море стреля и направи пълния обрат в мача - 2:1. В 72-рата минута Георги Лазаров бе изведен очи в очи с вратаря на домакините, но стреля в тялото му.

В 75-ата минута Бандаро напусна игра, а неговото място зае Георги Венциславов.

В 97-ата минута младите Кристиан Михайлов и Никола Недков заеха местата на Калоян Тодоров и Георги Пасков. В последните 15 минути на мястото на Кристиан Томов в игра влезе Антоан Манасиев.

Стартов състав: Пламен Илиев, Ертан Томбак, Росен Стефанов, Живко Атанасов, Дани Мартин, Берк Бейхан, Асен Чандъров, Николай Златев, Асен Дончев, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни

Резерви: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Влатко Дробаров, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Цветомир Панов, Николай Костадинов, Кристиян Михайлов, Андреяс Калкан, Емануил Няголов, Георги Венциславов, Георги Пасков, Калоян Тодоров, Никола Недков.

