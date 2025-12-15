Черно море спечели турнира в памет на Червения

Снимки ФБ

Отборът на "Черно море - млади" спечели футболния турнир на ветераните в памет на Георги Димитров-Червения.

"Моряците" победиха съотборниците си от "Черно море - стари" с 5-1. Трети остана тимът на "Спартак", който надделя с 4:2 срещу Провадия.

