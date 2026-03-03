Черно море стана на 113 години

Снимка chernomorepfc.bg

Футболният Черно море празнува рожден ден. Навръх националния празник на България – 3 март клубът от стадион „Тича“ става на 113 години. Наследник на “Тича”, регистриран на днешната дата през 1913 година.

„Моряците“ посрещат поредния си празник с четири шампионски титли, две втори места и три трети места в елита, и с по една спечелена Купа и Суперкупа на България.

Историята на ПФК „Черно море“ започва от лятото на 1909 г., когато ученици от Варненската мъжка гимназия създават Футболистично дружество „Спортист“, пише chernomorepfc.bg.

Четири години по-късно, на 3 март 1913 г., в същото учебно заведение е основано Ученическо туристическо дружество „Галата“, преименувано малко след това на „Река Тича“, към което съществува и футболен отбор. На 24 май 1914 г. „Спортист“ и „Река Тича“ се обединяват в общо дружество, което продължава да носи името „Река Тича“, поради вече съществуващата регистрация и утвърден устав. В началото на 1919 г. ученическото дружество се трансформира в граждански спортен клуб „Тича“. Изготвя се нов устав, приет на общо събрание на 21 януари 1919 г.

Междувременно на 3 април 1916 г. във Варна е основано и Спортно туристическо дружество „Напред“, което в края на 1917 г. е преименувано на СК „Развитие“, а през 1919 г. става официално клон на „Тича“. Година по-късно името отново е сменено – СК „Гранит“. През април 1921 г. „Гранит“ се отделя от „Тича“, а на 1 май приема ново име като вече самостоятелен клуб – СК „Владислав“.

През същата 1921 г. в СК „Тича“ се влива ПСК „Победа“, създаден през 1919 г. Две години по-късно „тичанци“ се обединяват със своя клон СК „Шипка“, който обаче през 1924 г. възстановява самостоятелното си съществуване. На 25 ноември 1941 г. в „Тича“ се влива и СК „Диана“, основан през 1919 г.

На 18 февруари 1945 г. СК „Тича“ и СК „Владислав“ се обединяват под името Народно дружество за гимнастика и спорт „Тича – Владислав“ („ТВ“). Двата клуба влизат в обединеното дружество с историята си, с всички спечелени трофеи, с всичките си налични средства и с целия спортен инвентар, с който разполагат. Обединеният клуб се превръща в пряк наследник, както на „тичанци“, така и на „владиславци“. На 11 май 1947 г. в дружеството се влива и НДГС „Приморец“, което не развива футбол. Името е променено на НДГС „Тича – Владислав – Приморец“ („ТВП“).

През октомври 1948 г. дружеството преминава под шапката на военните. „ТВП“ се присъединява към Дома на народната войска (ДНВ), като името на клуба е променено на НФД „Ботев“ при ДНВ за военнослужещи и граждани. По-късно името на дружеството се променя на „Ботев-ВМС“, а от пролетта на 1951 г. остава само ВМС. Това име се запазва до януари 1956 г., когато е сменено на спортен клуб „Народна армия“ (СКНА). Година по-късно, на 4 юни 1957 г., дружеството е прекръстено на АСК „Ботев“ след обединение с „Ударник“ (Варна).

На 11 януари 1959 г. в АСК „Ботев“ се влива физкултурно дружество „Черно море“ (обособено на 27 май 1957 г. след обединение на ДФС „Локомотив“ и ДФС „Корабостроител“), като името на клуба става АСК „Черно море“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!